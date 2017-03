The Analogues eren vijftig jaar Sgt. Pepper's in Ziggo Dome

Oorspronkelijk instrumenten



Wat de avond in de Ziggo Dome extra bijzonder maakt is dat The Beatles zelf het album nooit live hebben uitgevoerd. De complexe arrangementen en experimentele studiotechnieken maakten het niet ideaal voor concerten. De Nederlandse coverband The Analogues durft het wel aan. Met behulp van de oorspronkelijke instrumenten, vintage apparatuur, blazers en strijkers, proberen zij het Beatlesrepertoire identiek aan de opnames te brengen.



Naast The Analogues komen ook andere gasten hun favoriete nummers van de band vertolken. De kaartverkoop start aanstaande vrijdag.



Lees ook deze eerdere recensie van The Analogues: Dure Magical Mystery Tour is waar spektakelstuk (****)