Test je kennis over de Pijp en wordt 'Pijp Meester'

Het idee voor de quiz ontstond, zoals de beste ideeën, in de kroeg onder het genot van een biertje. Bedenker Mark Dekker: "We herkenden bij elkaar en anderen dat de bewoners van De Pijp altijd geïntereseerd zijn in kennis over de wijk. Weetjes over wat waar is gebeurd en de rijke geschiedenis van het stukje Amsterdam."



Zo kwam het idee om al die kennis bij elkaar te brengen. "Eerst dachten we aan een boekje, maar wie leest dat nog," zegt Dekker. Daarna volgde het plan om een quiz te maken. "Een vrolijke integratiecursus, veel leuker dan die bij de gemeente."



Géén pubquiz

De quiz bestaat uit verschillende onderdelen als eten en drinken, sport, kunst en cultuur en geschiedenis. De input kwam uit boekjes over De Pijp maar ook van de bewoners zelf. "Zo vertelde iemand mij in het café over een van de oudste prostituees in de Pijp. Dat is ook een vraag in de quiz geworden."



Dekker benadrukt dat de quiz geen pubquiz is. "De prijs voor de winnaar is dan ook niet de drankrekening, maar producten uit De Pijp als een pot augurken van zuurhandel Van Leeuw, biertjes van brouwerij Troost of kroketten van de Febo." De hoofdprijs is de wisselbeker 'Pijp Meester'.



Hoe vaak de quiz georganiseerd wordt, weet Dekker nog niet, maar hij schat zo'n vier keer per jaar. "Het ligt er ook aan hoeveel mensen komen bij de eerste quiz en wat de uitbater van café 't Podium ervan vindt."



Quiz De Pijp Meester op donderdag 26 januari om 19.00 uur in café 't Podium