Teruglezen: Koningsdag Amsterdam

De Koningsdag in Amsterdam is zonder grote incidenten verlopen. Alleen een illegaal feest in het Westelijk Havengebied is door de politie beëindigd.



Over het aantal aanhoudingen doen de gemeente en de politie nog geen mededelingen, maar de woordvoerder van burgemeester Van der Laan spreekt van een 'bijna saaie dag'. "Amsterdam was vooral heel gezellig, het was een Koningsdag uit het boekje," aldus de woordvoerder.



De woordvoerder denkt dat de drukte vergelijkbaar is met die van vorig jaar. Toen vierden ongeveer 700.000 mensen Koningsdag in Amsterdam. Al was het op sommige plekken rustiger in vergelijking met voorgaande jaren. Bijvoorbeeld op de Dam, waar vorig jaar nog een kermis stond.



Op de grote feesten waren 80.000 van de 88.000 kaarten verkocht. Vorig jaar waren die feesten nog uitverkocht met 95.000 bezoekers.



Hoeveel mensen precies zijn opgepakt voor wangedrag tijdens Koningsdag is onbekend, maar in Amsterdam had de gemeente in de loop van de avond de indruk dat het er iets minder waren dan vorig jaar. Ook elders waren geen grote incidenten.



De NS, die veel extra treinen en personeel inzette, toonde zich ook tevreden. "De uitstroom gaat heel gecontroleerd," vertelde een woordvoerder rond 22.00 uur.