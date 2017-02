Tentoonstelling cartoonist Peter van Straaten in Persmuseum

De opening van 'ER VERANDERT NIKS, HOOR!' Peter van Straaten, dé tekenaar van het gehannes en gedoe' is op 2 maart.



Willem van der Does, Hoogleraar Klinische Psychologie aan de Universiteit van Leiden, zal dan iets vertellen over het eredoctoraat van Peter van Straaten. De officiële opening wordt gedaan door cabaretier en schrijver Kees van Kooten.



Van Straaten (1935-2016) is in december overleden. Hij was tussen 1958 en 2012 actief voor Het Parool, waar hij begon als reportagetekenaar. Later volgden de populaire rubrieken Vader en Zoon en Het Dagelijks Leven.



In die eerste liet hij op humoristische wijze de generatiekloof zien tussen een conservatieve vader en zijn linkse zoon. De strip beleefde circa 5000 afleveringen voor Van Straaten er in 1987 mee stopte. Het Dagelijks Leven vulde hij tussen 1988 en 2012, met dagelijks een niet actuele cartoon.



Lees ook: Peter van Straaten liet zijn getekende voetsporen achter en De favoriete Peter van Straaten-tekeningen van Paroollezers