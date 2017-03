Symposium duurzame energie in oud-hoofdkantoor Shell

Ik heb ze ook wel moeten waarschuwen: als Shell niet naar ons luistert, wordt je aandeel waardeloos Mark van Baal

Van Baal: "We willen voorkomen dat ze in nog meer olievelden stappen. Wij vinden: pomp op wat je in kaart hebt gebracht en steek de winsten in wind- en zonne-energie." Stutterheim: "Shell luistert naar bijna ­niemand, behalve naar zijn achterban van grote aandeelhouders."



'Ga maar failliet'

Vorig jaar heeft Shell weliswaar afgezien van boringen op de Noordpool en geïnvesteerd in een windpark op zee. Maar het stak een veelvoud in fossiele brandstoffen, zegt Van Baal. Met alle risico's van dien voor Shell - dat groene energie fossiele brandstoffen uit de markt drukken, dat wereldwijd het besef doordringt dat ze niet verstookt mogen worden waardoor de voorraden waardeloos worden.



Dat zijn daarmee ook risico's voor de aandeelhouders achter Follow This. "Ik heb ze ook wel moeten waarschuwen: als Shell niet naar ons luistert, wordt je aandeel waardeloos."



Is Shell niet onverbeterlijk? Deze week bleek uit een reconstructie van De Correspondent dat Shell in 1986 al van de gevaren van klimaatverandering wist. Toch gelooft Van Baal dat Shell kan bijdraaien.



"Bij iedere andere industrie zou ik zeggen: ga maar failliet. Maar bij Shell duurt dat nog dertig jaar en zoveel tijd is er niet. Dan kan ik straks zeggen: zie je wel. Maar daar hebben we niets aan als de temperatuur vijf graden is gestegen."