Strange Sounds From Beyond 'gaat nog minder veilig'

Strange Sounds From Beyond vindt plaats op het NDSM-Plein op zondag 25 juni.

Kaartjes kosten 29 euro.

"Als je het over 'ones to watch' hebt, zou ik denk ik het grootste gedeelte van de line-up kunnen opnoemen, maar de Amsterdamse Ninauploadz, het dj duo Twice upon a time, Margie en onze residents Luca & Mata Hari zijn allemaal belachelijk goede artiesten die mij keer op keer inspireren en verbazen met hun trackselectie."



Vorig jaar werd het festival goed ontvangen. Worden we dit jaar weer verrast?

"We hebben meer livebands dan vorig jaar en de line-up is muzikaal gezien nog breder geworden. Het was vorig jaar in sommige opzichten nog wat veilig. Een free improv jazz orkest zoals het Sun Ra Arkestra had je er vorig jaar niet gevonden."



