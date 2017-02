Straks kun je gamen in alle kamers van hotel Arcade

Genoeg hotels die betaaltelevisie of Netflix aan hun gasten bieden Daniel Salmanovich

Uitbater Daniel Salmanovich belooft in elke kamer 'games waar mensen niet zomaar meer zelf aan kunnen komen': retrogames uit de stal van Nintendo, Sega of Microsoft. ­Ten minste tien spellen per kamer. Wie daar niet genoeg aan heeft, kan zich wenden tot een ruilbibliotheek in de lobby.



Daarnaast moet het na de verbouwing mogelijk worden dat gasten vanuit hun kamer samen gaan gamen via het hotelnetwerk: de hotelvariant van de LAN-party.



Ook de lobby en het restaurant ­worden aangepakt. En in de kelder komen groepskamers en een vergaderzaal annex spelkamer met hedendaagse spelcomputers en virtualrealityapparaten.



Thuis

"Hotels zeggen altijd dat ze een thuis ver weg van huis willen zijn," aldus Salmanovich. "Onzin, mensen willen juist iets anders dan thuis als ze op reis zijn. Genoeg hotels die betaaltelevisie of Netflix aan hun gasten bieden. Ik miste een hotel voor mensen zoals ik, mensen die zich ontspannen met gamen."



De hotelier heeft ook plannen voor een ander themahotel, opgedragen aan klassieke films, even verderop in De Pijp.