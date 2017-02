Sterrenkijken voor dummies op Camping Zeeburg

Elk voorjaar, als de maan zich in het Eerste Kwartier bevindt en dus in het begin van de avond extra goed zichtbaar is, vinden de Landelijke Sterrenkijkdagen plaats. In Nederland worden dan alle telescopen van zolder gehaald en op de hemel gericht. In Amsterdam gebeurt dat op vrijdag 3 maart in Artis en zaterdag 4 maart op Camping Zeeburg, waar het voor Amsterdamse begrippen nog vrij donker is.



Almach in Andromeda

Experts van de volkssterrenwacht nemen Amsterdamse leken op sleeptouw door grote en kleine telescopen af te stemmen op planeten en bijzondere hemellichamen, zoals bijvoorbeeld de Orionnevel, de grote Hercules Bolhoop, de dubbelcluster (NGC869/884) én heldere dubbelsterren zoals Almach in Andromeda en het tweetal Alcor en Mizar in de Grote Beer. Geen zorgen als het je allemaal niks zegt: de Landelijke Sterrenkijkdagen zijn juist bedoeld voor onervaren hemelkijkers die iets meer willen weten over de ruimte.



Slecht weer

De kijkdagen hangen logischerwijs enorm af van het weer en de bewolking. Bij slecht weer kan op vrijdag geschuild worden met een verwarmend neutje bij het café van Camping Zeeburg.



Op zaterdag kunnen bezoekers bij bewolking alsnog de sterren bekijken in het planetarium van Artis. Daar kun je ook je eigen planeet ontwerpen. Ondertussen vertellen de astronomen van het Planetarium over de onlangs ontdekte aardachtige exoplaneten, waar best weleens leven zou kunnen zijn.



Vrijdag 3 maart (20.00) Camping Zeeburg

Zaterdag 4 maart (19.00-23.00), Planetarium Artis

Beide avonden zijn gratis te bezoeken.