Hoeveel ruimte is er nog om af te wijken in Amsterdam?

"De stad wordt monotoner. Middenklasse, jong en blank bepalen het straatbeeld," zei oud-kraker Jaap Draaisma afgelopen maand in Het Parool. Een uitgebreid stuk over de verschillende kanten van de vraag of er nog ruimte is voor anders-zijn in de stad, riep veel en verschillende reacties op.



"Hebben we dan een norm in de stad?" vroeg een Parool-lezer zich af, die meende dat de stad juist diverser dan ooit is. Een andere lezer was het niet met hem eens: "Diversiteit moet terug om de stad creatiever en leefbaarder te maken."



Dinsdagavond praat Het Parool in samenwerking met De Balie verder in het Stadsgesprek. Onder meer UvA-socioloog Jan-Willem Duyvendak en sociaalwetenschapper Linda Duits laten hun licht schijnen over de vraag of je nog anders kan zijn. De avond wordt geopend door zanger en dichter Rikkert van Huisstede.



Verdere gasten zijn Hay Schoolmeesters (ADM-terrein), Rutger Groot Wassink (GroenLinks) en Kimberly Willems (Museumnacht). Daarnaast worden foto's vertoond van de Amerikaanse Shirley Agudo, die jarenlang flamboyante verschijningen in het Amsterdamse straatbeeld fotografeerde.



Stadsgesprek: Vrijstaat Amsterdam, dinsdag 23 mei, 20.00 uur, De Balie, Kleine Gartmanplantsoen 10, toegang: €10