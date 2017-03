Stadionplein heeft vanaf 8 april Amsterdams Proeflokaal

Het vernieuwde Stadionplein begint steeds meer vorm te krijgen. De Citroënpanden krijgen weer invulling, de appartementen raken bewoond en de wekelijkse markt is ook weer terug.



Volgende week zaterdag opent het Amsterdams Proeflokaal: 1800 vierkante meter waar al het lekkers uit Amsterdam te proeven moet zijn. Het restaurant is ook een opleidingsplek voor ROC studenten en moet dienst doen als toeristenattractie en workshoplocatie.



In het Proeflokaal is een seafoodbar, een bier- en wijnproeverij en een 'food experience', waar bezoekers een film kijken over de stad sinds 1928 die op tafel geprojecteerd wordt. Ook zijn er deals gesloten met bekende Amsterdamse voedselmerken als Louman, Kesbeke, Jan van As en natuurlijk Heineken.



Vierde plein

Het Olympisch Kwartier moet de nieuwe plek worden voor een dagje uit in de stad. Het is nog niet helemaal af, zegt Hans Bosma van het Amsterdams Proeflokaal, maar de plannen zijn groot: "Denk aan een opgespoten strand achter het Olympisch Stadion en een boottochtje tussen Ouderkerk aan de Amstel en het Stadionplein."



Het plein moet het vierde plein van de stad worden, na het Rembrandtplein, Leidseplein en Museumplein, om de toeristendrukte te spreiden. Er moet dan ook een tram komen tussen het Leidseplein en het Stadionplein om de bezoekersstroom op gang te krijgen.



Ook vanaf de Zuidas verwacht Bosma bezoekers. "Er werken en wonen daar 30.000 mensen en het is maar een klein wandelingetje onze kant op." Voor hen staat een fietsenplan op de planning: "Dan kunnen ze bij ons een fiets komen huren en bijvoorbeeld de stad in fietsen."



