Sonneveldgala pas in najaar

Het festijn ter ere van de entertainer, die op 28 juni 1917 in Utrecht het levenslicht zag, werd november vorig jaar al uitbundig aangekondigd, maar laat om organisatorische redenen tot lang na de eigenlijke geboortedag wachten, zo blijkt nu.



Volgens Carré wordt eraan gewerkt en kunnen binnenkort deelnemende artiesten worden vastgelegd. De in 1974 gestorven Sonneveld, ook een uitnemend zanger, spreekt nog altijd tot de verbeelding, wat blijkt uit verschillende activiteiten.



Aan de Amsterdamse grachten

Op 28 juni verschijnt een boek met recent opgedoken liefdesbrieven die Sonneveld uitwisselde met zijn partner Friso Wiegersma. Ook wordt er op of rond die datum een brug in Amsterdam vernoemd naar de man die het liedje 'Aan de Amsterdamse grachten' beroemd maakte.



AvroTros gaat uitpakken met een vierdelige reeks, die op die 28ste juni begint en waarin onder meer plekken uit het leven van Sonneveld worden aangedaan. De omroep heeft nog meer op stapel staan.



Sonneveld-maand

"Wat mij betreft roepen we juni 2017 uit tot Wim Sonneveldmaand. Zijn honderdste geboortedag en zijn tijdloze repertoire zijn wel een feestje waard," zegt ook kleinkunstkenner Daan Bartels.



Hij begeleidt al langere tijd Sonneveldstadswandelingen door Amsterdam en doet dat in juni weer op alle zaterdagen en op die 28ste juni, een woensdag. Samen met singer/songwriter Siebe Palmen en gitarist Rob Verbakel staat hij in juni in theaters in Hoorn, Amsterdam, Den Haag en Spijkenisse.



'De Grote Drie'

In 'Het Amsterdam van Wim Sonneveld' vertelt hij over Sonneveld en worden diens bekendste liedjes uitgevoerd. In het najaar volgen nog zes voorstellingen elders.



In december werd in Carré ook de honderdste geboortedag van Toon Hermans gevierd, die destijds met Wim Kan de grootste 'concullega' van Sonneveld was. Ze vormden 'De Grote Drie'. Hermans' geboortestad Sittard vierde het ook groots en richtte een uitgebreide tentoonstelling in.