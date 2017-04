Slaapfeestje zonder pyjama

Magnum neemt vanavond het hele hotel over, lees ik in het welkomstpakket dat op het kingsize bed ligt, net als het condoom met chocoladesmaak. Twee. Op elk kussen één.



We zijn hier voor de launch van de Magnums Pints. Om 22.00 uur precies worden we bij de rode loper verwacht, 'in your finest pyjama'.



Naast het bed staan sloffen, wegwerp, maatje L. Ze passen kantje boord. De badjas is XL. Hij past me als een giletje. Het koord voor mijn middel loopt over mijn borstkas. Misschien is het toch beter hieronder mijn kleren aan te houden.



Het Adventure speelt zich af door het ganse hotel. Op de derde verdieping staan twee meisjes en een jongen klaar voor een kussengevecht. Naast het bed draait een dj en er is ook een oesterbar.



Een verdieping hoger zit een meisje nakend in een bad vol chocoladesaus. Daar mag je een aardbei in dopen. Weer elders kun je een lijntje cacao nemen. Ze liggen klaar op een spiegel. Zoetig, en het kietelt niet eens.



Bij de rode loper drentelen drie meisjes. Eentje filmt zichzelf. Om haar arm zit een knuffel. Een ander meisje maakt dierengeluiden, maar ik kan er ook helemaal naast zitten.