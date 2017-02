Slaap een nachtje met Arnon Grunberg in De School

Wie dol is op Arnon Grunberg kan, samen met 49 anderen, in mei een heel etmaal met de schrijver doorbrengen in de School. Er wordt dan een sjabbatdiner geserveerd, er staan stapelbedjes klaar en na (of voor) een gemengde douche leidt Grunberg een leesclub in een darkroom.



Tijdens het ontbijt gaat de auteur met zijn logees in conclaaf over nieuw werk. De intieme logeerpartij is onderdeel van het Das Mag Festival 2017, het literaire paradepaardje van uitgeverij Das Mag.



Douchen

Fans die staan te springen om in De School een nachtje om Grunberg heen te dartelen moeten nog wel door een 'arbitraire selectieprocedure' heen.



Op het aanmeldformulier voor de overnachting moeten geïnteresseerden niet alleen hun leeftijd en religie invullen, maar ook aangeven met welke sekse ze het liefste douchen en wat hun favoriete Grunbergcitaat is. Daarna wordt gevraagd hoe de bezoeker denkt de "groep te verrijken of verarmen".



Mulisch

Mocht je de logeerpartij of het aanmeldproces te veel van het goede vinden, dan kun je op zondag 20 mei ook meedoen aan een van de reguliere leesclubs.



Paulien Cornelisse, Adriaan van Dis, Lize Spit en Herman Koch gaan met lezers in gesprek over hun laatste boeken. Dat doen ze op bijzondere locaties, zoals de Hollandsche Manege, de 'geheime' club van Dum Dum Palace en de oude werkkamer van Harry Mulisch.



Das Mag Festival

Vrijdag 19 en zaterdag 20 mei

Verschillende locaties