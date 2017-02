Selma's Nordic Bakery Café: Zweedse enclave in de stad

Fika is een Zweeds gezelligheidsconcept dat drijft op koffie in combinatie met zoete of hartige hapjes. Bij Selma's Nordic Bakery Café in de Jan van Galenstraat is een fika the name of the game. Een Zweedse enclave in de stad waar de Skandinavische evergreens geserveerd worden en ze zijn allemaal van eigen fabrikaat, van gravad lax tot elandburgers.



