Schildertechnisch ben ik natuurlijk een makkie

Wat 15-jarig jubileum The Albus Hotel

Waar The Albus Hotel, Vijzelstraat

Wie Taco, Shirley en Patty van der Meer, Fred van Leer, Ferdinand Schönberger, Jean-Paul Schaddé Van Dooren

Wanneer donderdag 6 april, van 17.30 tot 23.00 uur



Drank en spijs ***

Sfeer ***

Hans, reëel, zou dan wel maar vier glaasjes laten zetten

"Het belangrijkste aan een hotel is de locatie. En op de een of andere manier eindig ik in Amsterdam altijd in de Reguliersdwarsstraat. Als de muren konden praten, lieve mensen..."



Dan eigenaar Taco van der Meer. Hij had vandaag zijn hotel willen presenteren als het eerste hotel in Europa zonder CO2-uitstoot, maar de verbouwing om al het gas uit zijn hotel te bannen stuitte op bouwregels en ambtenaren. Na zes aanvragen is het gelukt. Begin mei is de primeur alsnog voor The Albus Hotel - alvast van harte.



Volgende week ben ik overigens weer uitgenodigd door een jubilerend hotel; het INK Hotel bestaat twee jaar. Ditmaal is er geen overnachting, maar wel kwam per mail het aanbod dat er die avond een tattoo bij mij wordt gezet, live.



Ik bedank vriendelijk.



De pr-dame: "Dat dacht ik al, maar ik wilde je toch niet de kans ontnemen aan jezelf voor altijd vijf glaasjes te geven."



Nu begin ik toch te twijfelen.



