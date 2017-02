Rijksmuseum komt met tentoonstelling over slavernij

Objecten

Hoe de tentoonstelling er precies uit komt te zien is nog niet bekend, het onderzoek is net begonnen. Het Rijksmuseum heeft zelf veel objecten in de collectie die refereren naar de slavernijgeschiedenis die goed van pas zouden komen, zegt een woordvoerder.



Zo zou het houten kijkkistje van de Surinaams-Nederlandse kunstenaar Gerrit Schouten goed in de tentoonstelling passen. Deze folkloristische kistjes waren in de negentiende eeuw erg populair bij Europeanen, die ze graag kochten als souvenir.



Vanaf 17 februari is er ook een tentoonstelling met een historische invalshoek te zien in het Rijksmuseum, over 400 jaar geschiedenis tussen Zuid-Afrika en Nederland.