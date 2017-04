Restpartijen recyclen als antwoord op te snelle mode

Ketens 'lenen' hun ideeën van zelfstandige ontwerpers

Hacked By moet een antwoord vormen op alle kleding die overblijft uit de vaak wel zes (tussen)collecties per jaar die grote ketens produceren. Van Benthum en Van Slobbe maken er iets anders van: zoals het shirt hieronder, gemaakt van restpartijen denim.



Voor het shirt komt de stof van het Nederlandse Kings of Indigo, een duurzaam ingesteld merk. Kings of Indigo presenteert 'maar' twee collecties per jaar, is geen enorme keten en stelde de stof zelf beschikbaar, maar het idee blijft hetzelfde: wat als modemakers meer kunnen samenwerken om overschot tegen te gaan?



Items van Hacked By zijn vrijdag en zaterdag te koop op het Blueprint festival op het Westergasterrein. ­Prijzen variëren van €69 tot €200. De stukken zijn gemaakt voor de Denim Days en worden niet bij­gemaakt als ze uitverkocht zijn.



Dat is ook het idee van Hacked By: "We werken met wat we hebben. Dus soms maken we vier stuks, soms vijftig en soms honderd."



Zie ook: Jeanskoning Tony Tonnaer: 'Mensen zeiden: Wat ben jij voor hippie?'