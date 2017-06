Restaurant Mazzo sluit in september de deuren

In het roemruchte pand opent later in het najaar een 'nieuw concept', waarover een woordvoerder van eigenaar IQ Creative vooralsnog niets los wil laten. Of er opnieuw een restaurant wordt geopend of weer een club, zoals er tot en met 2004 in het pand zat, blijft daardoor onduidelijk.



Aan Mazzo zelf ligt de sluiting niet, verduidelijkt het bedrijf. Het restaurant had sinds 2010 zelden gebrek aan klandizie. Het nieuwe concept dat het bedrijf klaar heeft liggen is echter 'booming', en de locatie van Mazzo ideaal.



Vanaf aanstaande donderdag tot aan de sluiting in september houdt Mazzo uitverkoop en zijn veel menu-items afgeprijsd. Wanneer het nieuwe concept in Mazzo precies opent, is onduidelijk maar de bedoeling is nog dit najaar.



IQ Creative van ondernemer Bert van der Leden heeft behalve Mazzo ook horeca als de Supperclub, Heineken Hoek en HappyHappyJoyJoy in zijn bestand. Voor het bedrijf in 2010 restaurant Mazzo opende zat in het pand tot en met 2004 24 jaar lang een gelijknamige club.