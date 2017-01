Restaurant Empero Romano serveert nu ook Italiaanse cocktails

Empero Romana is een nieuw, klassiek Italiaans restaurant op de Amsteldijk. Het restaurant heeft een klassieke kaart, met mogelijkheid tot shared dining, kleine gerechtjes. Het restaurant werd in november geopend en heeft nu ook een aperativo bar.



De zaak is de eerste Amsterdamse vestiging van het Haagse moederbedrijf. Smaakmakers zijn een Napolitaanse kok en een Perzische cocktailshaker. Het concept is gebaseerd op de Italiaanse aperartivo bar, waar mensen na werk een drankje drinken en daarna gaan eten.



