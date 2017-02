Restaurant De Kas haalt chefs van Rijks binnen

"Dat zij nu vertrekken is puur toeval. Ze werken beiden al acht, negen jaar bij ons, en vonden het tijd voor een nieuwe uitdaging." Wiegel is van plan een eigen restaurant te starten, Van den Broek gaat naar Azië om te reizen en te werken.



Zeker is dat Hageman talent binnenhaalt met zijn nieuwe chef-koks, die sinds de opening in 2014 bij Rijks werken. Zij waren medeverantwoordelijk voor de Michelinster die het restaurant eind vorig jaar kreeg. Eigenaar Hageman zegt dat de mannen geen radicaal andere koers willen varen: "Ze willen vooral alle prachtige groenten van mijn tuin opmaken." 15 maart gaan de mannen in dienst.



De Kas opende in 2001, in een voormalig kassencomplex van de Stadskwekerij. Veel ingrediënten van de gerechten worden in de achterliggende kassen gekweekt.