Protestexpositie Dump Trump vooral voor eigen gemoedsrust

Zou Trump wat merken van de protestexpositie Dump Trump?

"Ik ben bang van niet. Het is meer voor onze eigen gemoedsrust. We merkten bij onszelf en kunstenaars om ons heen dat we veel bezig waren met de Amerikaanse president. We wilden weten of kunstenaars hun reactie op een andere manier zouden uiten dan mensen in de media doen."



En, reageren ze op een andere manier?

"Sommigen. We hadden een oproep op Facebook en Twitter geplaatst en uiteindelijk doen er 38 kunstenaars mee. Er zitten veel tronies van Trump bij; cartoonachtig werk dat je ook wel in de kranten voorbij ziet komen, maar ook heftiger en abstract werk. Vrijwel iedereen die iets instuurde, mag meedoen, want het is een protestexpositie."