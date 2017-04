Proeflokaal Stadionplein belooft culinair theater

De bouwvakkers lopen als obers heen en weer met gipsplaten en gereedschap

En dat beleven is mogelijk van zeven uur in de ochtend tot twaalf uur 's avonds. In alle vroegte kan er worden ontbeten, is het plan, en goede koffie gedronken, om vervolgens een appetijt op te bouwen voor een lunch en, later op de dag, nu we er toch zijn, het avondeten.



Indrukwekkend is het in elk geval, zo blijkt tijdens een ontvangst van de buurt, een week voor de opening. De bouwvakkers lopen als obers heen en weer met gipsplaten en gereedschap, maar door de rommel heen zijn voor de bezoekers van het open huis de contouren van het nieuwe proeflokaal duidelijk te zien.



Eenmaal binnen kunnen de klanten straks kiezen uit de grill-bistro met 550 stoelen, verdeeld over de beneden- en de tweede verdieping. Op de begane grond staat ook een drietal proeftafels. Daar worden elke twee weken nieuwe gerechten geserveerd die iets moeten vertellen over de Amsterdamse eetcultuur.



Dat laatste begrip moet ruim worden opgevat, vertelt Bosma. "Het zal misschien zuurkool of boerenkool zijn, maar de Amsterdamse keuken is natuurlijk door de jaren heen een internationale keuken geworden. Dus dat kan ook een gerecht als babi pangang zijn, als eerbetoon aan de invloed van het Chinees restaurant op ons eetpatroon."