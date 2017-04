Pop Arts Festival: niet alleen voor fans van poppentheater

'Eigenlijk is het bedoeld voor kin­deren vanaf vijf jaar. Maar toen ik het voor het eerst zag, dacht ik: wow, wat knap' Programmeur Lisa Wiegel

Het Vlaamse collectief Pakman, bestaande uit jongleur Stijn Grupping en drummer Frederik Meulyzer, speelt de voorstelling Post uit Hessdalen. In een vrachtwagen voor de deur van De Krakeling is steeds ruimte voor 25 toeschouwers, die plaats­nemen in de laadbak.



Volgens Wiegel is Pakman een jong collectief dat nog zoekt naar een signatuur. "De jongemannen hebben allebei een circusachtergrond. Er zijn steeds meer makers met een circusachtergrond die proberen in het theatercircuit te komen. Pakman doet dat, wat mij betreft, heel geslaagd door met een verrassende voorstelling te komen."



"Eigenlijk is het bedoeld voor kin­deren vanaf vijf jaar. Maar toen ik het voor het eerst zag, dacht ik: wow, wat knap. Ik voelde me echt weer vijf jaar."



Ambachtelijk

Volgens Wiegel hebben mensen vaak weinig beeld bij poppen- en objectentheater. "Maar in dit genre vindt ontzettend vernieuwing plaats. Volgens mij kunnen deze voorstellingen deuren opengooien voor een nieuwe, jonge generatie."



Er zijn tijdens het festival niet alleen experimentele voorstellingen te zien, zegt Wiegel. Zo wordt ook de voorstelling Coco Chanel van Ulrike Quade Company en Jo Strømgren Kompani opgevoerd.



"Dat is veel meer ambachtelijk poppentheater, maar wel op een frisse manier. Ik vind het mooi dat we tijdens dit festival een brede waaier aan voorstellingen laten zien."



Pop Arts Festival is t/m zondag 23 april te zien in Amsterdam