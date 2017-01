Peter Doherty voor concert naar de Melkweg

De frontman van Babyshambles en The Libertines bracht onlangs zijn tweede soloalbum Hamburg Demonstrations uit, zeven jaar na solodebuut Grace/Wastelands.



De recensies zijn lovend. Muziekmagazine NME schreef over de nieuwe plaat: "(...) some of the prettiest, best-realised songs of Doherty's career."



In tegenstelling tot zijn vorige tour, waarvoor hij ook naar Rotterdam, Utrecht en Eindhoven afreisde, doet Doherty dit keer enkel Amsterdam aan.



Kaartjes voor het concert kosten 25 euro (exclusief Melkweg-lidmaatschap). De kaartverkoop voor het concert start vrijdag 20 januari.