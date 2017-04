Patrick Laureij speelt programma in Paradiso

Het is de laatste keer dat de Rotterdammer zijn veelgeprezen voorstelling speelt. De opnames van de show in Paradiso worden in het najaar als album uitgebracht door platenlabel Top Notch. Dat heeft impresariaat Bunker Theaterzaken zaterdag bekendgemaakt.



Eerder stond Laureij met zijn voorstelling ook al in een uitverkocht Carré, wat zeer uitzonderlijk is voor een beginnend cabaretier. Ook staat hij eind mei driemaal in het voorprogramma van zangeres Anouk in de Ziggo Dome.



Laureij won in 2013 het Camaretten Festival. De Rotterdammer gaat het komende jaar werken aan een nieuwe voorstelling. De kaartverkoop voor de voorstelling in Paradiso is zaterdag van start gegaan.