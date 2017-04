Oud-inwoners Aleppo delen verhalen in Tropenmuseum

Het is onderdeel van de nieuwe expositie Aleppo, waar de Syrische stad centraal in staat.



Via een oproep heeft het museum oud-inwoners van Syrië, die inmiddels in Nederland wonen, gevraagd op te treden als gastheer en gastvrouw in de tentoonstelling. De meesten van hen zijn als vluchteling naar Nederland gekomen.



Toch vertellen zij in het Tropemuseum niet alleen over de oorlog. Met de expositie wil het Tropenmuseum juist ruimte bieden aan de gastsprekers om over de Syrische cultuur en het leven in Aleppo te vertellen, van voor het uitbreken van de oorlog.



Zo praten zij over de eet- en muziekcultuur in Aleppo, of hoe het is om te leven in Syrië als homoseksueel, om zo bezoekers te laten zien dat Aleppo meer dan alleen een brandhaard. De oud-inwonders zijn meer dan alleen vluchtelingen.



Maquette

Tijdens de tentoonstelling is ook een maquette van Aleppo te zien, en zijn er foto's van de stad van onder andere Stanley Greene en Zilveren Camera-winnaar Eddy van Wessel. Ook zijn er briefkaarten en films te bekijken, die een beeld geven van de stad tijdens en voor het conflict.



De expositie loopt van 23 april tot eind december 2017. De rondleidingen vinden iedere zondag plaats tussen 15.00 uur en 16.00 uur, en worden gegeven aan groepen van maximaal twaalf personen. Reserveren van te voren is verplicht en kan via de website.