Openluchttheater Vondelpark opent seizoen met The Kik

In het Openluchttheater worden in juni op vrijdagen en in het weekend acts geprogrammeerd, van dans en klassieke muziek tot kindervoorstellingen, bands en veel cabaret. Een paar highlights de komende maand:



Op zaterdag 10 juni staat Freek de Jonge, jaarlijks te gast, op het podium. Niet alleen met verhalen, maar vooral ook met muziek. Hij speelt met zijn band covers als Stand by Your Man, Tobacco Road, Forever Young en Nuevo Laredo.



Op zaterdagmiddag 17 juni geeft Micha Wertheim een kindervoorstelling (14.00 uur). Wertheim schreef een kinderboek en het liefst wil hij dat in alle rust voorlezen aan kinderen die stilzitten en hun mond houden. Gelukkig grijpt een inspecteur van de kinderbescherming al snel in.



Zondag 18 juni wordt het dansen: om 16.30 uur speelt de twaalfkoppige brassband Gallowstreet op blaas-en slaginstrumenten een mix van hiphop, funk, afrobeat en dance. Stilstaan lukt vast niet.



Op zaterdag 24 juni om 21.00 vraagt cabaretier Sanne Wallis de Vries zich met frisse tegenzin af hoe te leven. Gelukkig is ze inmiddels op een leeftijd dat er weinig ruimte is voor twijfel; des te meer voor tips.



Op zondag 25 juni om 16.30 zingt Trijntje Oosterhuis Nederlandse liedjes, een sneak preview van haar theatertour waarmee ze in het najaar langs theaters toert.



Kijk voor het volledige programma op de website van het Openluchttheater.



The Kik, Openluchttheater Vondelpark, zondag 4 juni, 16.30