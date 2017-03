Op deze terrassen zit je lang in de zon

Noord

Aan de noordkant van het IJ zit je heerlijk lang in de zon. Neem Il Pecorino in Wilhelmina Dok, een klassieker - volgens sommigen pionier op de horecastrip die zich nu langs de oevers van het IJ uitstrekt. Hier eet je 's avonds een lekkere pizza in de avondzon. Er is een windscherm, zodat je je jas lekker thuis kan laten. En moeten we nog zeggen dat je bij Pllek lekker in het zonnetje zit? Nou, vooruit. Op het strand van Pllek waan je je ook in maart al in een hittegolf.