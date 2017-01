Ongestoord trainen in nieuw zwembad Wibautstraat

De SwimGym is het initiatief van oud-topzwemmer Johan Kenkhuis, die na zijn (olympische) carrière naar eigen zeggen geen bad kon vinden waar hij ongestoord kon trainen door de drukte van recreatiezwemmers. Daarom besloot hij in samenwerking met The Student Hotel zijn eigen zwembad te beginnen, speciaal bedoeld voor banenzwemmers en triatleten.



Het bad is bovendien alleen toegankelijk voor leden van de SwimGym, die hun zwemuren kunnen inplannen met een speciale app. Ook zijn er coaches aanwezig die zwemmers helpen hun conditie of techniek te verbeteren. Op grote schermen naast het bad kunnen zwembewegingen door middel van een onderwatercamera nauwlettend worden geanalyseerd.



Het bad van olympische lengte is twee banen breed, maar kan door schermen ook worden opgedeeld in vier smallere. Medio maart moet het de deuren openen.