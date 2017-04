Ondanks de kou zijn enkele buitenbaden al open

Druk was het vanmorgen niet bij de eerste mogelijkheid van het seizoen om een duik te nemen in het Flevoparkbad, maar een enkeling durfde het toch aan. Het buitenbad wordt verwarmd tot 18 graden, maar die temperatuur hebben de stookketels nog niet gehaald.



Badmeester Atje Smit van het Flevoparkbad: "Ik denk niet dat het de komende dagen heel druk zal worden, maar de harde kern komt zeker zwemmen." Om de kou uit de botten van de dappere zwemmers te verdrijven, zijn er dit seizoen zes warme douches bij de kleedkamers geplaatst.



Veel te koud

Naast het Flevoparkpad in Oost zijn ook het Brediusbad in West en het buitenbad van het Sloterparkbad al open. Deze zwembaden openden een week eerder dan gewoonlijk, wegens de meivakantie. Een woordvoerder van het Sloterparkbad: "We zijn sinds zaterdag officieel open, maar vandaag kun je er niet zwemmen hoor, veel te koud."



De buitenbaden van het De Mirandabad in Zuid, het Noorderparkbad in Noord en Sportplaza Mercator in West openen 1 mei.



