Ocharm, uitgeloot: Geboren Amsterdammers van het Lyceum

Wat Honderdjarig jubileum Het Amsterdams Lyceum

Waar Stadsschouwburg en Melkweg

Wie 1300 reünisten van Het Amsterdams Lyceum

Wanneer Zaterdag 12 februari, van 19.00 uur tot sluitingstijd



Drank en spijs ***

Sfeer ****

Hans had een virus aan zijn evenwichtsorgaan en waggelt nog maar een heel klein beetje

Na het Lyceum wordt het overigens pas echt droevig: het Vierde, alleen die naam al, Dus Niet De Top Drie had die school net zo goed kunnen heten, maar altijd nog beter dan het Ignatius. En zo liggen de verhoudingen in Amsterdam betonvast, vanaf een jaar of twaalf. Gekkigheid.



In de grote zaal van de Stadsschouwburg zijn de stoeltjes weggehaald. Op de vloer ligt een tapijt in de schoolkleuren, maar dat moet je net weten. Er zijn praatjes, er zijn oorkondes en er is muziek.



In de Pleinzaal speelt de onvermijdelijke docentenband. Normaal is dat met de muziekleraar op gitaar, het lekkere ding van gym op bas of drums, juf Engels zang en meneer Catechese op iets akoestisch, maar dit is Het Amsterdams Lyceum. Dus spelen in de grote zaal gewoon The Analogues, de beste Beatlesliveband ter wereld, op The Beatles zelf na dan en zelfs daaraan wordt getwijfeld.



Al hadden ze op het Barlaeus vast Jungle by Night, zul je altijd zien.



