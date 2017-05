Na die taco kan ik alleen nog maar voor me uitkijken

We beginnen met ronde één, met een salsa van 2000 op de schaal van Scoville, de meeteenheid van heetheid. Dat is niveautje sambal.



Het algemene oordeel: lekker. ­Michel: "Heb je er misschien een pepertje bij?"



Ronde twee gaan ze naar 2500. Of ik misschien ook een hapje lust? Ach, ik zit hier toch te zweten. Presentator Pat Smith: "Doe dan de volgende ronde maar. Die is 10.000."



Ik eet een taco met wat vlees en pulla van 10.000. Brandt lekker, maar echt meer ook niet. Ik moet erbij zeggen dat ik bij de Surinamer ook altijd graag dat zakje met geel spul erbij heb.



Dan rawit: 50.000. Het eten zelf gaat goed, de klap komt even later. "Niet praten," zegt eigenaar Yaron Menneken. "Dan wordt het erger."



Klopt. Liever ook niet ademen.



Smith: "Nu komt de afvalronde, jongens. Habanero chocolate. 425.000."



Ik eet. Die hele taco. En dan gebeurt het. Eigenlijk kan ik alleen nog maar voor me uitkijken. Heel stilletjes. Niet bewegen. Wachten tot het voorbij is.