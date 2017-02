Mura Masa, Sango en Fatima Yamaha op Pitch Festival

Onder meer Mura Masa, Fatima Yamaha en Mount Kimbie treden op tijdens het festival dat op zaterdag 1 juli plaatsvindt.



De volledige eerste 'batch' met namen is als volgt: Mura Masa, Mount Kimbie, Fatima Yamaha, Sango, Actress, Pional, FKJ, Jarreau Vandal & Full Crate, FWDSLXSH, Awanto3, Nambyar en Orpheu the Wizard.



Pitch kondigde twee weken geleden aan in 2017 het Westerpark in te ruilen voor de NDSM-werf in Noord, om zo 'terug te gaan naar de kern'. "Die kern is de focus op nieuwe en vooruitstrevende live-acts," zei Hugo Kuijer van Mojo daarover tegen Het Parool. "Op het Westergasterrein liepen we tegen te veel logistieke en productionele problemen op." De zevende editie van het festival duurt één dag in plaats van twee.



Met de nu naar buiten gebrachte artiesten is de line-up van het festival nog niet compleet. Op latere momenten volgt de aankondiging van meer artiesten die op het festival op zullen treden. Kaarten zijn inmiddels te koop. Een 'early bird ticket' kost €39,50.



