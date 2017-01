Mossel & Gin en Zaanse maken cocktailsaus 2.0: ginmayo

Josh Selter, mede-eigenaar van Mossel & Gin, bedacht de cocktailsaus 2.0 drie jaar terug samen met toenmalig chef-kok Sten Lezer. "Het leek ons leuk een eigen saus te maken en experimenteren met wat ketchup, mayo en gin. Dat werd gin mayo."



Mee naar huis

Het restaurant serveerde de saus standaard bij hun klassieke mosselen, frietjes en fruit de mer. Selter: "We dachten er niet meer bij na, tot er een gast na afloop naar de keuken kwam en vroeg of hij onze gin mayo mee naar huis mocht nemen."



Voor Selter dat het moment om er meer mee te doen. "Ik ben naar de Kweker gegaan en heb 50 glazen potten mayonaise gekocht om te vullen. Maar na een halve dag klooien was ik daar ook wel weer klaar mee."



Hij en Mossel & Gin-compagnon Wouter ten Velde besloten het grootser aan te pakken en mayonaise producent Van Wijngaarden, bekend van hun 'Zaanse', te bellen. De heren mochten langskomen om de saus te presenteren. "De man waarmee we spraken was meteen enthousiast. Hij at ook echt eetlepels vol. 'Anders kan je het niet proeven', zei hij. Niet veel later hoorden we dat ze het wilden doen."



De kick

De ginkeus viel al snel op de Schiedamse Bobby's. "Hun gin is vrij kruidig, dat werkt goed want dat maakt de mayo niet zo zurig." Ook de Schiedammers wilden meewerken en zo geschiedde. "Deze week zijn de eerste 25.000 tubes geleverd. Iedereen die bij ons komt eten, krijgt een tube aan tafel. Als die nog niet op is, mag je hem meenemen. Bijkopen kan ook, een tube kost €1,95."



Dronken zal je er niet van worden, maar met 2% alcohol ligt het percentage ook een stuk hoger dan de gemiddelde cocktailsaus; Remia en Calve hanteren 0,5% in hun whisky sausjes. Volgens Selter is "de kick van de gin die na drie seconden komt," dan ook wat zijn mayo anders maakt. "Proef zelf maar." Waarmee? "Tja, waarmee niet."



Meer informatie over de mayonaise vind je op de Facebookpagina.