En stadsdeelvoorzitter Coby van Berkum in de volgende speech: "Deze molen is er al heel lang, veel langer dan die kranten."



Zeg, molenpartypeople, het punt is gemaakt, oké?



Karel Loeff van erfgoedvereniging Heemschut vertelt over mensen die komen vragen of d'Admiraal de polder heeft drooggemalen.



Loeff: "Nee! Want het is geen watermolen."



Molenvriendenhumor. Mij ontgaat het, maar mensen om me heen hebben duidelijk schik. Loeff krijgt een fles molenbitter.



We begeven ons naar de maalruimte. Molenaar Harm-Ydo Hilberdink loopt morgen weer in overall, maar vandaag draagt hij een pak. "Ik had eigenlijk een krijtstreep aan willen trekken."



Er is veel gebeurd, de laatste jaren, waaronder een fikse renovatie. "De Admiraal was de Assepoester onder de Amsterdamse molens, vervallen en in een uithoek van Noord. Maar uiteindelijk is het de mooiste prinses geworden."