Middeleeuws microsnijwerk komt naar het Rijksmuseum

De tentoonstelling Small Wonders was eerder te zien in Art Gallery of Ontario en The Metropolitan Museum of Art. Naast objecten uit deze musea zijn er objecten te zien van onder andere het Louvre, het Victoria & Albert Museum en de Schatzkammer der Residenz München.



Het is de eerste keer dat zo veel Nederlandse microsnijwerken bij elkaar te zien zijn. De beeldjes zijn vaak niet groter dan een paar centimeter en werden gemaakt voor privégebruik.



Small Wonders, te zien van 17 juni tot en met 17 september in het Rijksmuseum