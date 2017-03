Metrostation Rokin even open om kunst te tonen

Zo heeft in station Rokin het Brits-Franse kunstenaarsduo Daniel Dewar en Grégory Gicquel enorme mozaïeken gemaakt in natuursteen. Zij laten op de wanden langs het perron alledaagse objecten zien - zoals een huiskat, theepot en notenkraker.



Deze eigentijdse kunst krijgt later gezelschap van talloze archeologische vondsten die tijdens de aanleg van de metrolijn zijn gedaan. 'Verleden en heden komen zo in station Rokin op verrassende manier samen,' aldus de gemeente.



Om het publiek alvast kennis te laten maken met de kunstwerken, gaat station Rokin volgende week heel even open. Op donderdag 23 maart kunnen Amsterdammers in het gezelschap van de kunstenaars afdalen. Tussen 17.30 en 22.00 uur daalt elke tien minuten een kleine groep belangstellenden af. Omdat het aantal plaatsen beperkt is, worden geïnteresseerden geadviseerd zich via de online agenda in te schrijven.