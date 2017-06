Mensen die afwijken? Kom maar naar Ruigoord

In de bundel staat ook zijn levensschets. Die was te mooi om te laten liggen.



Plomp: "Er staan dingen in - ik wil niet zeggen dat ik me schaam, maar als 18-jarige was ik een duistere puber die zich een weg naar de top masturbeerde."



Later kwam het gelukkig allemaal goed, dankzij Provo, drugs en reizen. "Je kunt lezen hoe ik me van 18-jarige macho-eikel opwerk tot 73-jarige macho-eikel."



Ook anderen spreken mooie woorden. Oud-muze Aixia de Villanova: "Wij van de harem zijn trots op je."



De dichter zelf: "Er zijn zoveel exen van exen, dat we een vakbond van kutzwagers hebben opgericht."



Iris Frei, de huidige muze, toch even op haar strepen: "Ik beloof je dat ik ervoor zorg dat je geen persiflage van jezelf wordt."



En Hedy d'Ancona: "Ik behoor wel tot zijn harem, maar ik ben geen ex." Goed dat ze dat even erbij zegt, vind ik.