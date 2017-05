Melkmeisje weer thuis in het Rijks

Het Melkmeisje hing tijdelijk in het Louvre in Parijs, als onderdeel van de tentoonstelling Vermeer en de Meesters van de Genreschilderkunst, over de schilderkunst van de Gouden Eeuw. Het was de eerste keer dat het kunstwerk in het Louvre was te zien.



In die tentoonstelling zijn nog elf schilderijen van Vermeer opgesteld, naast werk van Dou, Gerard ter Borch, Jan Steen, Pieter de Hooch en Gabriel Metsu. Het Rijksmuseum leende voor de expositie ook twee werken van Ter Borch uit en een van Hendrick Sorgh. Er kwamen zo'n 325.000 mensen naar het Louvre om de Hollandse Meesters te zien.



Het Melkmeisje is nu weer in volle glorie in het Rijksmuseum te bewonderen, op haar vaste plekje in de eregalerij. Dat zal echter niet heel lang duren, want vanaf 17 juni is de tentoonstelling geboekt door de National Gallery of Ireland in Dublin, die net gerenoveerd is en waar de Nederlander Adriaan Waiboer curator is. Na Dublin verhuist de tentoonstelling van ongeveer zestig schilderijen nog naar de National Gallery of Art in Washington.



Op een timelapsefilmpje van het Rijksmuseum is de aankomst van het Melkmeisje in het depot te zien.