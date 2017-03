Macaroni met Honigmix: dat gun je niemand

In de opslagloods staat een lange, gedekte tafel. Tussen pallets met dozen en kratten, en metershoge stellages vol met nog meer pallets met dozen en kratten.



Dit is het Samen Aan Tafeldiner. Locatie: het uitgiftepunt van de Amsterdamse Voedselbank.



Leuk dat dineren tussen de pallets, zeg ik tegen mijn buurvrouw aan tafel.



"Dit is onze wereld," zegt ze. Caroline van der Graaf is van Voedselbank Nederland. "Veel mensen kennen dit niet. De wereld van de verborgen armoede."



Het is trouwens best frisjes in de loods. Gelukkig zitten we dicht bij een terrasverwarmer.



Op tafel staan glazen in allemaal verschillende vormen en maten - om te accentueren dat de Voedselbank afhankelijk is van krijgertjes, gok ik - en plastic bekers.



Ik heb uitzicht op pallets met kroepoek, bugles, AH Slasaus en met de mayo kunnen ze ook vooruit, aan die acht pallets vol te zien. René Froger, uithangbord van de Voedselbank, krijgt het woord.