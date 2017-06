Maak met een statushouder Ruigoord onveilig

The Brave Festival

Het is inmiddels de vierde keer dat het The Brave festival wordt gehouden in de Tuinen van West. Geen techno op dit intieme feestje, maar livemuziek: singer-songwriters, en indie- en folkbands.



Op 26 augustus spelen op de twee podia in de fruittuin tussen 13.00 uur en 23.00 uur onder andere Matt Woods en Sam Brooks uit Groot-Brittannië, Hollow Coves uit Australë en van eigen bodem Max Poolman en Vic Willems. Nadat de laatste band heeft gespeeld kan tot in de kleine uurtjes akoestisch gejamd worden bij de verschillende kampvuren op het festivalterrein.



Voor het festival in de Tuinen van West zijn in totaal 1200 kaarten, die te koop zijn via de website van het festival.