Lul ontmoet Maan, alweer

Wat TV Beelden 2017

Waar Passenger Terminal, Piet Heinkade

Wie Linda de Mol, Beau van Erven Dorens, Arjan Lubach, Sophie Hilbrand, Victor Mids, Carlo Boszhard, Irene Moors, Arie Boomsma

Wanneer dinsdag 28 maart, van 19.30 tot 00.30 uur



Drank en spijs **

Sfeer **

Hans had best een ster extra willen geven, maar dan alleen voor de speech van Irene Moors

Maar ze moeten buigen voor de TV Beelden. Die maken twaalf van de achttien winnaars gewoon al van tevoren bekend, zodat ze er de avond zelf nog maar zes hoeven.



De twaalf prewinnaars, best new format, hoofdrollen, bijrollen, beste scripts, wat niet, worden afgeraffeld in een filmpje. Zo passen zelfs al die Effies tijdens het voorgerecht.



Voor de laatste zes winnaars is een uurtje uitgetrokken. Altijd leuk, alle drie voor een van de prijzen genomineerden op het moment suprème op het grote scherm, maar tip voor de volgende keer: de twee verliezers iets langer in beeld, graag.



Mooi is de ode aan de onlangs overleden regisseur Guus Verstraete. We horen een compilatie van zijn stem uit de regiekamer. "Rustig, rustig, rustig! Mooi, jongen. Godverdomme geil! En maak maar een pannenkoek, pik. Hoppa, en doorrrrr!"



Daar zat heel veel liefde in.



Net als in de speech van Irene Moors voor oeuvre-awardwinnaar Linda de Mol. "Je bent de beste tv-vrouw aller tijden. Dus meid, wat kan jou die 82 kilo schelen."



Staande ovatie in de Passenger Terminal.



