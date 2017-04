Luister het nieuwe album van Gorillaz in het Vondelpark

Om 17.00 uur zijn de coördinaten van de tijdelijke hotspot waar het nieuwe album kan worden geluisterd via Facebook vrijgegeven. Niet alleen in Amsterdam, maar op 500 locaties wereldwijd is het album dit weekend via de app te beluisteren.



Exact leiden de coördinaten (52°21'32.1"N 4°52'26.3"E) naar het veldje waar de Pieter Cornelisz Hooftstraat op uitkomt. Trek je warme kleren aan, want Humanz heeft 14 nummers en 5 bonus tracks.



Om het album te luisteren is een app nodig, die hier voor Apple en Android te downloaden is. Na het weekend verdwijnt de hotspot en kun je het album vanaf 28 vinden in de winkel.



De School

De Gorillaz pakken voor de aankondiging van het album Humanz groots uit in Amsterdam. Op 6 mei tovert de band de club De School om in de pop-up Spirit House, wat een 'ervaring' van het nieuwe Gorillaz'-album Humanz moet worden.



Wat dat precies inhoudt, is nog niet bekend, maar de belangstelling onder Amsterdammers is groot. Eerst zou het evenement plaatsvinden in een gallerie in De Pijp, maar al snel bleek die locatie niet groot genoeg.