Line-up Pleinvrees Festival bekendgemaakt

Dagje nostalgie happen bij Land van Ooit

Na een valse start vorig jaar, toen de vergunningen niet rondkwamen, gaat het dit jaar toch echt gebeuren: de eerste editie van het Land van Ooit Festival.



Wat was de wereld nog mooi en ongecompliceerd, als kind. De tijd waarin het enige waarover je je zorgen maakte je spreekbeurt of een onverwachte overhoring was; de enige existentiële vraag: ‘spelen we bij jou of bij mij?’. Geen Trump, gemor met facturen als ZZP’er of jaloezie over mensen die een leuker leven lijken te hebben volgens Instagram.



Bij het Land van Ooit Festival, dat op 12 augustus in sportpark de Eendracht in Nieuw-West plaatsvindt, kun je voor een dag terug naar die onbezonnen kindertijd.



Mega Blubber Power Race

Het festival heeft acht podia en brengt festivalgangers terug naar de jaren '80, '90 en '00. Zo draaien de DJ’s van Singlefeestje jouw favoriete hitjes, van de Vengaboys tot Toybox, en komt Def Rhymz zijn oude hits ten gehore brengen.



Naast podia met muziek is er ook een speelparadijs met spelletjes die je al sinds je laatste sportdag in groep acht niet meer zonder gêne publiekelijk hebt durven doen.



Zo doe je er mee aan Twister XXL, een skelter race, speel je in de grootste ballenbak van Nederland en doe je mee aan het Rad van Fortuin en kunnen festivalgangers terug naar de tijd van Telekids met de Mega Blubber Power Race en Harry de Hengst.



Kaartverkoop begint om 20:30 op dinsdag 25 april (na GTST).