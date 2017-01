Winkels van American Apparel gaan definitief dicht

Dat zeggen werknemers in de twee vestigingen. Niet alleen de Nederlandse winkels verdwijnen: het kledingmerk sluit alle kledingzaken in Europa. Ook de webshop staat op zwart. In de komende weken sluit American Apparel wereldwijd minstens 110 zaken.



In oktober 2015 werd bekend dat American Apparel een faillisement had aangevraagd. Sinds 2010 schreef het bedrijf jaarlijks rode cijfers. Lang bleef onduidelijk hoe lang de Amsterdamse winkels geopend konden blijven, maar nu is de kogel door de kerk: zondag sluit de winkel in de Westerstraat. Alle onverkochte kleding wordt daarna naar de Utrechtsestraat gebracht. Die vestiging blijft naar verwachtig nog een week of zeven open.