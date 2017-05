Kunstwedstrijd Art Battle komt naar Pllek

Art Battle is een live schilderswedstrijd waarbij 16 kunstenaars in 3 rondes van 20 minuten een werk creëren met acrylverf op doek. Aan het einde van elke ronde bepaalt het publiek welk kunstwerk favoriet is. De besten gaan door naar de finale.



Organisator Rodrigo Sardinha: "Je ziet kunstenaars zelden aan het werk. Op deze manier kunnen ze hun technieken live laten zien. Het publiek kan meekijken met hun workflow, en dat is bijzonder."



De schilders krijgen geen thema of specifieke opdracht mee. Iedereen mag maken wat hij wil, in z'n eigen stijl. Wel is voor deze Art Battle gekozen voor een verplicht materiaal: acrylverf.



Internationaal

Het initiatief uit New York wordt sinds 2001 georganiseerd en heeft ondertussen plaatsgevonden in meer dan 75 steden over de wereld.

Aanwezig bij de Art Battle in Amsterdam zijn niet alleen Nederlandse kunstenaars, ook de Braziliaanse kampioen Art Battle en ander internationale battelaars doen mee.



Terwijl de schilders de strijd met elkaar aangaan, zijn er voor de bezoekers hapjes, drankjes en muziek. Vind je een van de werken geweldig, dan kun je via een stille veiling een bod uitbrengen. De hoogste bieder neemt het werk mee naar huis.



De organisatie wil dit jaar nog drie art battles in Amsterdam organiseren.



Kaartjes voor het 'schildersgevecht' kosten 10 euro. Meedoen? Er is nog een enkel plekje over. (Professionele) Kunstenaars kunnen zich nog aanmelden.