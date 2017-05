Kopstootbar houdt kijkfeestje seizoen 5 House of Cards

Nog een paar dagen en dan kunnen fans van House of Cards het vijfde seizoen van de serie bingen. Dat kán een solitaire aangelegenheid zijn, met snackjes, drankjes of misschien een burger binnen comfortabel handbereik. Maar je kunt het nieuwe seizoen ook aftrappen met een feestje, in Kopstootbar.



Daar wordt op dinsdag 30 mei namelijk de eerste aflevering van het nieuwe seizoen vertoond. Voor de gelegenheid zal het 'feestje' volledig in de stijl van House of Cards zijn. Zo hangen er Amerikaanse vlaggen, worden kopstootjes geserveerd in rode drankbekers en staan er speciale cocktails op het menu.



Mede-eigenaar van Kopstootbar, Maarten de Vries: "De Frank Underwood is natuurlijk met bourbon, maar je kunt ook de 'Claire' bestellen: met jenever van Jajem, St.-Germain en witbier. Voor mensen die niet willen drinken is er de alcoholvrije 'Doug Stamper', vernoemd naar die alcoholistische engerd uit House of Cards."



Dolle boel

De Vries belooft vanaf 22.00 uur te beginnen met de uitzending, op een groot scherm. Als het erg druk wordt een extra scherm bijgezet, zodat iedereen goed kan kijken. "Na het feestje zetten we de muziek aan en vieren we een klein feestje. De première valt namelijk samen met de verjaardag van onze compagnon Sunny. Het wordt dus dolle boel."



Hoe dol de boel ook wordt aankomende dinsdag, tijdens het vertonen van de aflevering is het wel bedoeling dat men stil blijft. De Vries: "Ik maak me niet zo'n zorgen. We gaan voor een kleine bisocoopervaring en spelen het geluid over grote boxen af. Daar kom je toch niet overheen."



House of Cards Season 5 Premiere Party

Dinsdag 30 mei (17.00-01.00, vertoning om 22.00)

Koptstootbar