Koningspaar aanwezig bij première Ode aan de Meester

Het Nationale Ballet brengt deze dansvoorstelling als eerbetoon aan vaste choreograaf Hans van Manen, ter gelegenheid van zijn 85ste verjaardag. De choreograaf ontving in binnen-en buiteland verschillende prijzen voor zijn werk.



Het programma bevat drie werken die Van Manen eerder maakte voor Het Nationale Ballet: 5 Tango's uit 1977, Sarcasmen uit 1981 en Symphonieën der Nederlanden uit 1987. Nieuw op het repertoire van Het Nationale Ballet is On the Move, dat Van Manen in 1992 oorspronkelijk maakte voor Nederlands Dans Theater.



Speciaal voor de première wordt eenmalig het ballet Alltag gedanst, Van Manens meest recente choreografie uit 2014 voor het Duitse Ballet am Rhein. Onder andere eerste soliste van Het Nationale Ballet en muze van Van Manen, Igone de Jong, is in Ode aan de Meester te zien.



Ode aan de Meester, van 15 september tot en met 30 september in Nationale Opera & Ballet