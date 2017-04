Koningsdag mogelijk kouder dan kerst

Wisselvallig en koud op Koningsdag

Bij Máxima horen helaas ook minima. Koningsdag wordt volgens weerbureau Weeronline.nl wisselvallig en koud.



Met zo'n negen graden kan het zelfs de koudste koninklijke feestdag sinds de jaren tachtig worden. Ook wordt het mogelijk kouder dan afgelopen kerst: toen werd het op Eerste Kerstdag 11,7 graden.



Vorig jaar was het de koudste Koningsdag sinds 1985. Toen werd het in De Bilt 10,7 graden. De koudste editie ooit is die van 1970 met een maximumtemperatuur van 8,6 graden. Toen was de zon de hele dag niet te zien.



In Amsterdam is de kans op neerslag 75 procent, meldt Weeronline. Tussen de buien zal de zon zich wel laten zien, maar tijdens Koningsnacht wordt koud. De temperatuur daalt volgens het weerbureau dan tot iets boven het vriespunt.



