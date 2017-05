Sportromantici grijpen alles aan om het glas te heffen

Wat is Hennie Kuiper klein en tenger, zeg. Altijd weer fascinerend om opeens voor een jeugdheld te staan, en hij past in mijn holle kies.



Ik snap ook wel dat hij geen twee meter is, dat lichaam moet toch helemaal zo'n berg op, maar dat hij zo klein is, was me op televisie nooit opgevallen, daar aan de kant van de weg, vlak voor Roubaix, de kop vol modder, weerloos wachtend op een nieuwe fiets en wij thuis allemaal een hartverzakking.



Simon Tahamata is nog kleiner, maar goed, van hem wisten we het. Ik ben bij de Vrienden van Andere Tijden Sport.



Als de makers een nieuwe seizoen presenteren, bouwen ze daar een borrel en een kleine talkshow omheen. Dit zijn de ware sportromantici en die grijpen alles aan om het glas te heffen.



Tom Egbers wil graag beginnen, maar het hele volk staat nog buiten, op het ereterras van het Olympisch Stadion in een heerlijk zonnetje. "Ik moet ze zelf maar gaan op­halen. Al geef ik ze groot gelijk."